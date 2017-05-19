CSKA Moskova-Olympiakos / CANLI

THY Euroleague Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olmpiakos karşı karşıya geliyor. Mücadele CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile başladı. Mücadelede ilk periyot CSKA Moskova'nın 18-12'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyorta 33-24 CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile sona erdi.



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18.30'da başlayan mücadele TRTSPOR ve beIN SPORTS'dan şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Tarihinde 10. kez Dörtlü Final'de

Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda tarihinde 10. kez son 4 takım arasına kaldı. Organizasyonda daha önce yer aldığı 9 Dörtlü Final'in 7'sinde final oynama başarısı gösteren Olympiakos, 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 1993-1994, 1994-1995, 2009-2010 ve 2014-2015'te ise ikincilikle yetindi. Olympiakos, 1998-1999 sezonunda üçüncü, 2008-2009'da ise dördüncü olarak organizasyonu sonlandırdı.