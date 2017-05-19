- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 19.5.2017 14:52 Güncelleme Tarihi: 19.5.2017 14:56
Fenerbahçe - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague Final-Four müsabakalarında , ile karşı karşıya gelecek. Peki saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague Final Four maçında Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid ile mücadele edecek. Fenerbahçe - Real Madrid maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

THY Euroleague normal sezonunda ile oynanan iki karşılaşmadan bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, final-four'da İspanyol ekibini devirerek, pazar günkü final için yerini ayırtmak istiyor. THY Euroleague Final-Four maçlarının İstanbul'da oynanmasıyla taraftar desteğinden faydalanmak isteyen sarı-lacivertliler, THY Euroleague şampiyonluğuna göz kırpıyor.

2014-2015'TE YARI FİNALDE ELENDİ

Real Madrid ile final için mücadele edecek , rakibi ile 2014-2015 sezonunda Euroleague'de yine yarı finalde eşleşmişti. İspanyol ekibine 96-87 mağlup olan sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında da CSKA Moskova'ya 86-80 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamlamıştı. Real Madrid ise bu sezonda finalde Olympiakos'u 78-59 ile geçerek kupaya uzanan taraf olmuştu.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ÇEYREK FİNALDE YENİLMEDİ

Fenerbahçe ile Real Madrid geçtiğimiz sezon Euroleague'de çeyrek final serisinde eşleşmiş ve sarı-lacivertliler 3 maçta 3 galibiyet alarak adını final-four'a yazdırmıştı. Geçen sezon çeyrek finalde ilk maçı evinde 75-69 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta yine evinde rakibini 100-78 mağlup etti. Serinin 3. maçına İspanya'da çıkan sarı-lacivertliler Madrid'i bu kez 75-63 mağlup etmiş ve seriyi 3-0 yaparak adını final-four'a yazdırmıştı.

FENERBAHÇE FİNAL-FOUR'A ABONE

Sarı-lacivertli takım son üç sezonda Euroleague'de final-four'a kalma başarısı gösterirken, geçtiğimiz sezonu ise bu dev organizasyonda final oynayarak kapattı. 2014-2015 sezonunda final-four'da Real Madrid'e ilk maçta elenen sarı-lacivertli takım, turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon yine Obradovic yönetiminde müthiş bir performans gösteren Fenerbahçe, yarı finalde uzatmalara giden maçta Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı. Finalde Rus devi CSKA Moskova ile eşleşen sarı-lacivertli takım rakibine yine uzatmalara giden maçta 101-96 mağlup olarak kupayı avuçlarının içinden kaçırmıştı.

HEDEF İSTANBUL'DA KUPAYI KALDIRMAK

Son 3 sezonda final-four'a kalma başarısı gösteren, geçtiğimiz sezonun finalisti Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde kupaya uzanmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip kupa yolunda ilk sınavına yarın akşam 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid karşısında çıkacak. Fenerbahçe, Real Madrid engelini aşması durumunda CSKA Moskova - Olympiakos karşılaşmasının galibi ile pazar günü kupa için kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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