Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid zaferini şu sözlerle değerlendirdi: "Taraftar çok güzel destek verdi. Ben kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Müthiş bir takımla oynadık ve başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Onları belli bir mesafede tutmamızın sebebi savunmamızdı. Kalinic müthiş oynadı. Olympiakos çok iyi bir takım. Her zaman maçın içinde kalmayı başarıyorlar. Kupayı ne kadar istediğimizi göstermemiz gerek."



ŞAMPİYONLUĞA 1 KALDI FENERBAHÇE'NİN YILDIZLARI NE DEDİ?

KALİNİC: Harika bir takım oyunu oynadık. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi ve güçlüyüz. Tarih yazmaya 40 dakika uzaktayız.

UDOH: Takım arkadaşlarım beni çok iyi besledi. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Çok iyiydik. Olympiakos için hazırız.

DİXON: Çok iyi mücadele ettik. Her yer sarı-lacivertti. Pazar günü de taraftarımızın desteğini bekliyoruz.

MELİH: Olympiakos tecrübeli bir takım ama biz de o seviyelerdeyiz. İnşallah kupayı kaldıracağız.

VESELY: Savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Çok iyi odaklandık. Artık tek bir maçımız kaldı.

BOGDANOVİC: Umuyorum ki herkes oyunumuzdan memnundur. Aynı şekilde final maçında da savaşmamız lazım.

SLOUKAS: Takım halinde etkili savunma yaptık ama hücumda da iyi işler çıkardık. Finalist olmayı hak ettik.



500

F.Bahçe'nin efsane koçu Obradovic, yarınki finalde Euroleauge kariyerindeki 500. maçına çıkacak. 5. dalyada şampiyon olursa bu Sırp hocanın kariyerindeki 9. Avrupa Ligi kupası olarak tahine geçecek ve 'En çok şampiyon olan hoca' unvanını geliştirecek.