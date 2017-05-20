Olympiakos Euroleague'de finale yükseldi

THY Euroleauge Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olympiacos, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 82-78 yenen Olympiacos finale çıkan ilk ekip oldu.



Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken CSKA ilk periyotu 18-12 önde kapattı. İkinci periyotta da başarılı oyununu sürdüren Rus temsilci CSKA ilk yarıyı Yunan ekibi Olympiacos karşısında 40-33 önde kapattı.



Karşılaşmanın 3'üncü periyotunda ise oyuna ortak olan Olympiacos, 27 sayı attığı periyotta farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. 3'üncü periyot buna rağmen CSKA Moskova'nın 64-60 üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın son periyotunda başarılı oyununu sürdüren Yunan ekip mücadeleyi 82-78 kazanarak finale yükseldi.



Karşılaşmada 23 sayı atan CSKAlı Teodosic en skorer oyuncu olduFinali'nin ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 82-78 yenen Yunanistan temsilcisi Olympiakos, finale yükseldi.

DEVREYE GİRERKEN SON SANİYE ÜÇLÜĞÜ

Sert savunma karşısında hücumda zorlanan Olympiakos sayı üretmekte zorlansa da, Dimitris Agravanis'ın ikinci periyodun son saniyesinde bulduğu üçlükle farkı 7'ye indirmeyi başardı. Devre 40-33 CSKA Moskova üstünlüğüyle sona erdi.

OLİMPİAKOS'U ÜÇLÜKLER AYAKTA TUTTU

CSKA Moskova karşısında oyun kurmakta zorlanan Olimpiakos, 10 sayı geriye düştüğü mücadelede son dakikada Kostas Papnikolaou ve Vangelis Mantzaris ile bulduğu üçlük atışlarla farkın açılmasını önledi 3. periyot 64-60 CSKA Moskova'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

SON PERİYOT NEFES KESTİ

Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. CSKA savunmasının kilidini açan Olimpiakos, sayıları peş peşe buldu ve mücadelenin son 2 dakikasına 74-73 önde girdi. Mücadelenin son saniyeleri unutulmaz anlara sahne oldu. Teodosic'in üçlüğüne Olimpiakos, Eric Green'ın üçlük atışıyla cevap verdi ve mücadele 82-78 Yunan ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. 3. periyoda kadar sayı üretemeyen Vassilis Spanoulis son periyotta 14 sayı üreterek takımını sırtlayan isim oldu.

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Damir Javor xx, Robert Lottermoser xx



CSKA Moskova: Nando de Colo xx 16, Teodosic xxx 23, Augustine xx 6, Fridzone x, Jackson x 12, Vorontsevich x 2, Higgins xx 6, Khryapa x 3, Kurbanov x 2, Hines xx 8



Başantrenör: Dimitris İtoudis



Olympiakos: Green xx 8, Birch xx 4, Young x, Papapetrou x 3, Spanoulis xxxx 14, Agravanis xx 8, Multinov xx 5, Printezis xxx 14, Papanikolaou xx 14, Mantzaris xx 12



Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos



1. Periyot: 18-12 (CSKA Moskova lehine)



Devre: 40-33 (CSKA Moskova lehine)



3. Periyot: 64-60 (CSKA Moskova lehine)