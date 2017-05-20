Udoh: "Olympiakos çok sert bir takım"

İstanbul'da devam eden THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile üçüncülük maçına çıkacak İspanya'nın Real Madrid ve Rusya'nın CSKA Moskova takımları, son taktik antrenmanlarını yaptı.

Maçların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda antrenmana çıkan 4 ekibin çalışmalarının on beşer dakikalık bölümleri basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Real Madrid maçında istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Aslında rahat geçen bir maç oldu. Her şey bir müsabakaya kaldı. Olympiakos maçında elimizden geleni yapacağız. Daha agresif ve coşkulu oynayarak, inşallah seyircimizin önünde kupayı kaldıracağız." diye konuştu.

Finalde karşılaşacakları Olympiakos'u taraftarlarının desteğiyle mağlup etmek istediklerini aktaran Melih, "Çok saygı duyduğumuz, senelerdir Dörtlü Final'de olan bir ekip. Spanoulis önderliğinde oynuyorlar. O da dün ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu sene kupayı çok istiyoruz ve hak ediyoruz. Onların en önemli oyuncularını en iyi şekilde durdurup, kupaya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

- UDOH: "OLYMPİAKOS ÇOK SERT BİR TAKIM"

Sarı-lacivertli takımın ABD'li pivotu Ekpe Udoh, yarı finalde dün 84-75 kazandıkları Real Madrid maçına iyi başladıklarını anlatarak, "Stratejimizi son ana kadar uygulayabildik. Her şeyden önemlisi tam bir takım gibi oynadık." dedi.

Finalde karşılaşacakları Olympiakos'un önemli bir takım olduğuna değinen Udoh, "Çok zor bir karşılaşma olacak. Olympiakos çok sert bir takım. Kendi basketbolumuza ve doğrularımıza tutunarak, aynı sertlikte oynamamız lazım." şeklinde görüş belirtti.