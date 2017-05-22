Aziz Yıldırım’dan takıma en önden destek

THY Euroleague Final-Four'un Finali birçok önemli isim de takip etti. Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynanan final maçını saha içinde en önden izleyen Başkan Aziz Yıldırım, maçı heyecanlı bir şekilde izledi. Pozisyonları yakın takip eden Yıldırım, koltuğunda duramadı ve zaman zaman takım savunmadayken ıslık öttürdü. Ayrıca Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu da tribünden maçı takip etti.

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS KARŞILAŞMASINDAN RENKLİ KARELER

BAKAN KILIÇ DA FENERBAHÇE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve birçok ünlü isim takip etti.