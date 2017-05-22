Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Cumhurbaşkanına: Fenerbahçe çok iyiydi

Zirveye katılan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sohbetin konusu Fenerbahçe-Olimpiakos Euroleague finaliydi.

Olimpiakos'un şampiyon olmasını beklediğini söyleyen Yunanistan Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fenerbahçe çok iyiydi' karşılığını verdi.

Yunan Cumhurbaşkanı tercümanı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı final maçına beklediklerini söyleyince Erdoğan da yine tercümanı aracılığıyla Ankara'daki AK Parti kongresine katıldığı için maça gelemediğini söyledi.

TOPLANTIDA FENERBAHÇE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in konuşmasının ardından sözü Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna getirerek, Fenerbahçe'nin koçunun ve iki önemli oyuncusunun Sırp olduğunu hatırlatıp Yunanistan Cumhurbaşkanına dönerek, "Değerli dostum o da üzülmesin. Onların da mensubu olan Kostas Sloukas... O da Yunanistanlı, o da Fenerbahçeli. Güzel bir dayanışma ile Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Fair play anlayışı içinde bunların gerçekleşmiş olması bizi ayrıca mutlu etmiştir" dedi.