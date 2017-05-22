"Fenerbahçe'nin yaptığı özel bir şey değil"

Giriş Tarihi: 22.5.2017 17:22 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 17:23
Fenerbahçe'nin yaptığı özel bir şey değil

Olympiakos Başkanı Giorgos Angelopoulos, Fenerbahçe yenilgisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

THY Euroleague Final Four finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Olympiakos, mağlubiyetin acısını atlatamadı. Maçla ilgili konuşan Olympiakos Başkanı, Fenerbabahçe'nin başarısını nedense eleştirmeyi tercih etti..

Olympiakos Başkanı Giorgos Angelopoulos yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum fakat onlara karşı bir hayranlık duymamız gerektiğini sanmıyoruz. Başardıkları şey özel bir şey değildi. Euroleague'in en büyük bütçelerinden birine sahipler ve 3 sezondur Euroleague'de Final Four'a kaldılar. Oyuncularımı kutluyorum çünkü sahada her şeylerini verdiler." ifadelerini kullandı.

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"Fenerbahçe'nin yaptığı özel bir şey değil"
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