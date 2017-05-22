"Fenerbahçe'nin yaptığı özel bir şey değil"

THY Euroleague Final Four finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Olympiakos, mağlubiyetin acısını atlatamadı. Maçla ilgili konuşan Olympiakos Başkanı, Fenerbabahçe'nin başarısını nedense eleştirmeyi tercih etti..

Olympiakos Başkanı Giorgos Angelopoulos yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum fakat onlara karşı bir hayranlık duymamız gerektiğini sanmıyoruz. Başardıkları şey özel bir şey değildi. Euroleague'in en büyük bütçelerinden birine sahipler ve 3 sezondur Euroleague'de Final Four'a kaldılar. Oyuncularımı kutluyorum çünkü sahada her şeylerini verdiler." ifadelerini kullandı.