Muhteşem gece

Fenerbahçe'ye 10 binin üzerinde taraftarı destek verdi. Olympiakos'un 2 bin 500 taraftarı ise pota arkası tribününde oturdu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik görevlileri iki takımın taraftarları arasında set oluşturdu.
Galatasaray
Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman Final Four'un ilk maçında olduğu gibi, dün akşam da Fenerbahçe taraftarları arasında maçı izledi. Ataman'ın yanında G.Saray'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal da vardı.
YİNE OLAY ÇIKARDILAR
Final
öncesi Olympiakos'un tribün lideri uyuya kalınca, Yunanlı taraftarlar kaldıkları otelden Sinan Erdem Spor Salonu'na gelmek için yarım saat geç ayrıldı.
Olympiakos
taraftarı, yine rahat durmadı. Beyoğlu'nda kaldıkları otelin yakınında ellerindeki alkol şişelerini kırıp, meşale yakan gruba vatandaşlar tepki gösterince kavga çıktı. Zırhlı polis ekipleri, Olympiakos'lulara gazlı mermi ile müdahale etti.
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DATOME SÖZÜNÜ TUTTU
F.Bahçe'nin kupayı kazanması durumunda saçlarını kestireceğini söyleyen Datome sözünde durdu. Kupa töreninin ardından Datome saçlarını Antic'e kestirdi. Antic, kestiği saçları tribüne gösterirken, taraftarlar da Datome'ye tezahürat yaptı.
TARİH YAZICILARINA 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe bu tarihi zaferle kasasını da doldurdu. Şampiyon olan sarı-lacivertliler, 1 milyon Euro ödülün sahibi oldu. İkinci olan Olympiakos 350 bin Euro kazanırken, 3. sırada kalan CSKA Moskova 150 bin Euro aldı. Bu arada MVP seçilen Udoh'a, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı 1 milyon mil hediye verdi.
CSKA ÜÇÜNCÜ OLDU
Basketbol
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Real Madrid takımını 24 sayı farkla 94-70 yendi. Devreyi de 45-32 önde kapatan Rus ekibinde Hinnes 14 sayı ile karşılaşmanın en skoreri oldu. Jackson ve De Colo da skora 13'er sayılık katkı yaptı. Maciulis ve Ayon'un 11'er sayılık performansları Real Madrid'i farklı yenilmekten kurtaramadı.