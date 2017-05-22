Muhteşem gece

CSKA

Fenerbahçe'ye 10 binin üzerinde taraftarı destek verdi.Sinan Erdem Spor Salonu'nunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik görevlileri iki takımın taraftarları arasında set oluşturdu.Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman Final Four'un ilk maçında olduğu gibi, dün akşam da Fenerbahçe taraftarları arasında maçı izledi.öncesi Olympiakos'un tribün lideri uyuya kalınca, Yunanlı taraftarlar kaldıkları otelden Sinan Erdem Spor Salonu'na gelmek için yarım saat geç ayrıldı.taraftarı, yine rahat durmadı. Beyoğlu'nda kaldıkları otelin yakınında ellerindeki alkol şişelerini kırıp, meşale yakan gruba vatandaşlar tepki gösterince kavga çıktı.Yunanlı fanatikler, İstanbul'da birkaç noktada daha taşkınlık çıkardıF.Bahçe'nin kupayı kazanması durumunda saçlarını kestireceğini söyleyen Datome sözünde durdu. Kupa töreninin ardından Datome saçlarını Antic'e kestirdi. Antic, kestiği saçları tribüne gösterirken, taraftarlar da Datome'ye tezahürat yaptı.Fenerbahçe bu tarihi zaferle kasasını da doldurdu. Şampiyon olan sarı-lacivertliler, 1 milyon Euro ödülün sahibi oldu. İkinci olan Olympiakos 350 bin Euro kazanırken, 3. sırada kalan CSKA Moskova 150 bin Euro aldı. Bu arada MVP seçilen Udoh'a, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı 1 milyon mil hediye verdi.THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Real Madrid takımını 24 sayı farkla 94-70 yendi. Devreyi de 45-32 önde kapatan Rus ekibinde Hinnes 14 sayı ile karşılaşmanın en skoreri oldu. Jackson ve De Colo da skora 13'er sayılık katkı yaptı. Maciulis ve Ayon'un 11'er sayılık performansları Real Madrid'i farklı yenilmekten kurtaramadı.