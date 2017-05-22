Türkiye’nin tanıtımına katkı yaptık

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maç sonu çok mutluydu ve şunları söyledi: "19 senedir başkanlık yapıyorum. Bu süre içinde amatör şubelere hep önem verdim. Erkek basketbolu bunlardan biri. Geldiğimde ya 4 ya da 5. oluyorduk, yarışabilen bir takımımız yoktu. Ülker'in desteğiyle takımımızı yükseltmeye başladık. Bundan sonra Fenerbahçe'nin hedefi tesadüfi şampiyonluk değildir bu kalıcıdır. Her yıl Final-Four'a kalmak, derece yapmak istiyoruz. Bu şampiyonluk olur, ikincilik olabilir ama önemli olan her yıl Final- Four'a katılmaktır. 217 ülkeye yayın yapılmış, 1.2 milyar insanın bu Final-Four'u seyrettiği söyleniyor. Ülkeye bunun katkısını düşündüğünüz zaman bunu paralarla yapamazsınız, maddiyatla bunu halledemezsiniz, ekonomik olarak çözemezsiniz. Ama Fenerbahçe bugün bunu çözmüştür. Türkiye'deki tüm tarafların destekleriyle, Fenerlisi, başka takımı tutanların hepsinin bu takıma sahip çıkması lazım. Fenerbahçe Türkiye'nin yüz akıdır ve dünyaya Türkiye'yi tanıtan bir kulüptür."