İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı 2 isim!

Giriş Tarihi: 23.5.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 10:00
İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı 2 isim!

Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa Ligi Kupası'nı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kolları sıvadı.

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İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı 2 isim!
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