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İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı 2 isim!
İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı 2 isim!
Giriş Tarihi: 23.5.2017
09:31
Güncelleme Tarihi: 23.5.2017
10:00
Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa Ligi Kupası'nı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kolları sıvadı.
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