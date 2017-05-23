Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Giriş Tarihi: 23.5.2017 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 12:23
Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Normal sezonun MVP'si seçilen Real Madrid'in sıra dışı yıldızı Sergio Llull, "Fenerbahçe artık ekol oldu. Açıkcası burada oynamak isterim" dedi.

Cumartesi akşamı Final-Four organizasyonu kapsamında tüm ekiplerin katıldığı bir kokteyl düzenlendi.

Kokteylde Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, bir gün önce eledikleri Real Madrid'in yıldızı Sergio Llull ile sohbet etti.

Fırat "Dünyanın en iyi basketbolcularından biri olduğunu bilmemizle birlikte karakterini de takdir ediyoruz" dedi. Llull, teşekkür ettikten sonra "Fenerbahçe artık bir ekol oldu. Açıkcası Fenerbahçe'de basketbol oynamak benim ideallerim arasında diyebilirim" ifadelerini kullandı. (Habertürk)

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Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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