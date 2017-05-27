Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi ve Beşiktaş Sompo Japan'in rakibi oldu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes, ilk periyodu 24-17, devreyi de 48-40 üstün kapattı. 3. periyodu da 69-55 önde geçen Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 87-76 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Anadolu Efes, yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.