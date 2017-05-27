Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'ne transfer oldu

Türkiye Kadınlar Basketbhol Ligi Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'den Jantel Lavender'i kadrosuna kattı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attıktan sonra yaptığı açıklamada "Bu sene yine bizim Lavender, efendime söyleyeyim Ayşe Cora, bir de Tuğçe'ye başkalarına da… Yazılı teklif veriyorlar. Daha bunlarla, kendileriyle maç yapacağız. Bunlara Lavender bir fiyat veriyor, bizim Ozan Bey'e diyor ki, "O çok yüksek fiyat verdi onu alamayız". Ya böyle bir ahlaksızlık var mı ya? Şike diyorsan al sana şike… 3 tane oynayan oyuncumuzu transfer teklifiyle almaya çabalıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



Aziz Yıldırım'ın, Lavender'in Yakın Doğu Üniversitesi'ne transfer olacağıyla ilgili söyledikleri doğru çıktı ve Yakın Doğu Üniversitesi, Lavender'i renklerine bağladı. (basketdergisi)