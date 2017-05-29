Ergin Ataman'dan 'ayrılık' açıklaması

Galatasaray Odeabank'la olan sözleşmesi sona eren başantrenör Ergin Ataman, sarı-kırmızılı ekipte devam etmeyeceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, henüz kimse ile görüşmediğini söyledi.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, Galatasaray Odeabank'taki geleceğiyle ilgili çok sayıda haberin medyaya yansıdığını aktararak, "Ben şu anda tatildeyim ve hiç kimseyle bir görüşme yapmadım. Bana gelen bir talep de yok." dedi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin kendileri için henüz sona erdiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Daha her şey çok sıcak. İleriki günlerde mutlaka başkan Dursun Özbek'le görüşürüz." ifadelerini kullandı.