Erdoğan'dan Obradovic'e: Belgrad’da da kupayı kazan

İstanbul'da düzenlenen Euroleague Final-Four organizasyonunda Real Madrid ve Olympiakos'u geçerek Türk basketbol tarihinde erkeklerdeki ilk Kupa 1 zaferine uzanan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kupayla ziyaret etti.Özellikle Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'e takılan Erdoğan, gelecek sezonki turnuvayla ilgili beklentilerini ifade etmeyi ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obradovic'e,dediği Sırp antrenör, çalışmalara başladıklarını aktardı.Fenerbahçe 'de 2 sezondur forma giyen Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve şunları söyledi: "Ben Yunanistan'danım ama bu ülkede çok mutluyum. Kendi ülkemde de sürekli buradan bahsediyorum."Fenerbahçeli oyuncular, Erdoğan'a, tüm takımın imzasının olduğu şampiyonluk tişörtünü hediye etti. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler, başantrenör Zeljko Obradovic ve oyuncuların tam kadro yer aldığı kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçı sonrası saçlarını kesen Datome'ye yeni imajını beğendiğini söyledi.Erdoğan, arkadaşlarının 'Bobby' diye seslenmesi üzerine araya girerek Türk vatandaşlığına geçen Dixon için, "Onun adı artık Ali Muhammet" dedi.Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın karşıladığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Beştepe'deki kabule elinde dosyalarla gelmesi dikkatlerden kaçmadı.Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fenerium tarafından "Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme" tekniği kullanılarak özel olarak üretilen takımın biblolarını takdim etti.Fenerbahçe kafilesi, Beştepe'deki kabul sonrası soluğu Anıtkabir'de aldı. Ziyarette başkan Aziz Yıldırım mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Yıldırım, Anıtkabir Anı Defteri'ne duygu ve düşüncelerini aktardı.Köprüdeki F.Bahçe bayrağının yakılması üzerine de görüşlerini belirten Cumhurbaşkanı, "Fenerbahçe de, Beşiktaş da şampiyon oldu. Keşke iki kulübün bayrakları yan yana asılsa köprüde… Bunlar güzel şeyler, güzel başarılar. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ı da kutladım" ifadelerini kullandı. Basketbol takımı adına söz alan İtalyan forvet Gigi Datome de davet için Cumhurbaşkanı'na çok teşekkürlerini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalnızca dileklerini iletmekle kalmadı, basketbola da ne kadar hakim olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'den ayrılıp NBA'de Sacramento Kings'e gitme ihtimali bulunan Bogdan Bogdanovic'e, "Bence bu sene NBA'e gitme, burada kal" tavsiyesinde bulundu.