Fenerbahçe finale yakın!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 95-81 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena'da oynanacak. Fenerbahçe bu maçı da kazanırsa finale çıkacak.

Ligde 2017 yılında oynadığı bütün maçları kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Basketbol Ligi'nde galibiyet serisini 25'e çıkardı. Sarı-lacivertli takım Ülker Sports Arena'da ligde üst üste 37. maçını da kazandı. Fenerbahçe, ligde sahasında son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Karşılaşmaya Udoh'un etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakikayı 12-6 önde geçti. Hücumda toparlanan Darüşşafaka Doğuş, Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 8. dakikada öne geçti: 18-21. İlk çeyrek Darüşşafaka Doğuş'un 26-24'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe'de Bogdanovic ön plana çıktı. Sırp oyuncunun etkili oyunuyla 8-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, 12. dakika içinde 6 sayılık (32-26) üstünlük yakaladı. Melih Mahmutoğlu'nun dışarıdan ve boyalı alandan bulduğu basketlerle Fenerbahçe, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 44-34. Hücumda oldukça yüzdeli bir oyun ortaya koyan ve 18. dakikada 18 sayılık fark yakalayan (55-37) sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 58-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takımda kısa beşlerle sahada yer aldı. Wanamaker'ın sayılarına Bogdanovic'le cevap veren Fenerbahçe, 25. dakikayı 67-54 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'nin sahada 5 kısa oyuncuyla oynadığı süreyi iyi değerlendirdi ve 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 72-64. Fenerbahçe, final periyoduna 74-67 önde girdi.

Final periyoduna da çok iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, ilk 3 dakika sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında 5-0'lık seriyle farkı 2'ye kadar indirdi: 74-72. Başantrenör Obradovic'in molasından sonra hücumda toparlanan Fenerbahçe, Kalinic'in 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya girilirken 83-76'lık üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın sonunu iyi oynayan ve farkı açan Fenerbahçe, sahadan 95-81 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş adına 21 sayı üreten Brad Wanamaker oldu. Fenerbahçe'de ise Bogdan Bogdanovic 18 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Öte yandan Fenerbahçe Başantrenör Zeljko Obradovic, tribünde düdük çalan taraftarlara oldukça kızdı. Maçın son çeyreğinde tribünden gelen düdük sesleri üzerine sinirlenen Obradovic, yardımcısı Erdem Can'ı anonsçunun yanına gönderdi. Yapılan anons üzerine taraftarlardan düdük çalmaması istendi.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Ali Şakacı

Fenerbahçe: Ali Muhammed 15, Nunnally 3, Kalinic 15, Antic 10, Udoh 13, Berk Uğurlu, Datome 12, Bogdanovic 18, Melih Mahmutoğlu 7, Egehan Arna, Ahmet Düverioğlu 2

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Birkan Batuk, Clyburn 14, Harangody 5, Zizic 5, Furkan Aldemir 14, Anderson 9, Wilbekin 3, Okben Ulubay 4, Mehmet Yağmur 6

1. Periyot: 24-26

Devre: 58-43

3. Periyot: 74-67