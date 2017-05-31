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Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan mutlu son
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan mutlu son
AA
Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2017
21:08
Güncelleme Tarihi: 31.5.2017
21:11
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 5. maçında Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.
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Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan mutlu son
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