Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan mutlu son

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 21:08 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 21:11
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan mutlu son

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 5. maçında Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

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Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan mutlu son
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