Irak Milli Takımı'ndan Kunter'e danışmanlık teklifi

Erman Kunter yaptığı açıklamada, hakkında "Irak Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu." şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Irak Basketbol Federasyonu tarafından sadece takıma turnuva boyunca danışmalık görevi yapması için bir teklif yapıldığını vurgulayan Kunter, "Ağustos ayında düzenlenecek Asya Şampiyonası için danışmanlık teklif ettiler. Olay kesinlikle başantrenörlük teklifi değil. Kararımı da vermedim. Sahaya çıkacak bile değilim. Çok istekliler ama ben daha bir cevap vermedim. Zaten 10 günlük bir süreç için şampiyona boyunca danışmanlık istediler. Hiç bilmediğim bir takım. Daha programlarını bile görmüş değilim. Kesinlikle bu teklifin başantrenörlükle alakası yok." ifadelerini kullandı.