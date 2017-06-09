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Giriş Tarihi: 9.6.2017 21:15 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 21:20
Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

ile Beşiktaş Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde nin ilk maçında karşı karşıya geliyor.

İki ekip Spor Toto Basketbol Süper Ligi nin ilk maçında, kozlarını paylaşıyor. 4 galibiyete ulaşacak takım sezonun şampiyonu olacak. Ülker Sports Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı olarak ekranlara geliyor.

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Ligde normal sezonu lider bitiren , çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

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Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan
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