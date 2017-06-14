Beşiktaş S.J.-Fenerbahçe | CANLI

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 ile eleyerek adını finale yazdırdı.

1. periyot: 16-22

Devre: 34-36



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Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 3

4 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı eşleşmede, 4. karşılaşma 16 Haziran Cuma günü yine Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.







Ligde oynadığı son 28 karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, play-off serisinde oynadığı yedi maçı da kazandı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı takıma 5 yıldır maç kaybetmiyor. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 13 resmi maçı da galip bitirmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu sürede 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 13 maçta da rakibine şans tanımadı.

Serinin ilk 4 maçta son bulmaması durumunda beşinci maç Ülker Sports Arena'da, altıncı maç Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde, yedinci maç ise Ülker Sports Arena'da oynanacak ve seri tamamlanacak.