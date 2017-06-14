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Olaylı derbiden çıktı

Giriş Tarihi: 14.6.2017 21:24 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 23:05
Olaylı derbiden Fenerbahçe çıktı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Sompo Japan ile karşı karşıya geldi. Hakemler tarafından 4 anons yapılan ve en sonunda tribünlerin boşaltıldığı maçın normal süresi 74-74 sona erdi ve uzatmalara gitti. Uzatmalarda iyi reaksiyon taraf Fenerbahçe oldu ve maçtan 80-86 galip ayrıldı.

, Sompo Japan'ı 80-86 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi. Sarı-lacivertliler 4. maçı kazanırsa Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olacak.

?SERİNİN 4. MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 86 - 80 yenen Fenerbahçe, seride 3 - 0 öne geçti.

Yaşanan tribün olayları sebebiyle 4. çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala tribünler boşaltılırken, maçın normal süresi de 74-74 eşitlikle geçildi. 2 saat 45 dakika süren maçı uzatmalar sonunda 86-86 kazanan Sarı-lacivertliler, final serisinde 3-0 öne geçti.

4 maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği serideki bir sonraki karşılaşma 16 Haziran Cuma günü Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak. Yaşanan olaylar nedeniyle bu karşılaşma seyircisiz oynanacak.

YAŞANAN OLAYLAR
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Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçında küfürlü tezahürat nedeniyle 4 anons yapıldı ve hakemler iki defa soyunma odasına gitti.

Dördüncü anons sonrası ise salon boşaltıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde serinin 4. maçı seyircisiz oynanacak.

1. periyot: 16-22
Devre: 34-36
3. periyot: 54-53
4. periyot: 74-74

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Olaylı derbiden Fenerbahçe çıktı
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