Beşiktaş S.J.-Fenerbahçe | CANLI

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geliyor Seride ilk üç karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-Beyazlılar kazanırsa seri kaldığı yerden devam edecek.

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Salon: Akatlar

Saat: 20:00

Yayın: beIN Sports 3







Karşılaşmanın Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise serinin 5. maçı, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da oynanacak.



Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde yapılan üçüncü müsabakada taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 4 defa anons yapılmış ve salon boşaltıldıktan sonra müsabaka tamamlanmıştı.