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Beşiktaş S.J.- | CANLI

Giriş Tarihi: 16.6.2017 19:35 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 20:01
Beşiktaş S.J.-Fenerbahçe | CANLI

Spor Toto Basketbol Ligi final serisinde ile 4. maçta Akatlar'da karşı karşıya geliyor... Son maçta yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynanan maç serinin son maçı olabilir. Seride 3-0 önde olan Fenerbahçe eğer rakibini mağlup ederse Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan edecek

ile , Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geliyor Seride ilk üç karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-Beyazlılar kazanırsa seri kaldığı yerden devam edecek.

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Salon: Akatlar
Saat: 20:00
Yayın: beIN Sports 3



Karşılaşmanın Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise serinin 5. maçı, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde yapılan üçüncü müsabakada taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 4 defa anons yapılmış ve salon boşaltıldıktan sonra müsabaka tamamlanmıştı.

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Beşiktaş S.J.-Fenerbahçe | CANLI
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