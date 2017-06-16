Potada şampiyon Fenerbahçe

Ligde normal sezonu 28 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, play-off çeyrek final serisinde sezonu 8. bitiren TOFAŞ ile karşılaştı.

POTADA ŞAMPİYON FENERBAHÇE

TOFAŞ ile oynadığı iki maçı da kazanarak yarı finale yükselen Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Darüşşafaka Doğuş'a da 3-0 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.

Finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, sahasındaki ilk iki maçı 75-69 ve 83-74, deplasmandaki iki müsabakayı da 86-80 ve 98-94'lük skorlarla üstün bitirerek seriyi 4-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

- FENERBAHÇE'NİN 8. ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2, toplamda ise 8. kez kupanın sahibi oldu.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşıp, kulübün 100. yılında hasretine son verdi. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyon olup tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Anadolu Efes'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Sports Arena'daki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez adını zirveye yazdırarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, geçen sezon da play-off final serisinde Anadolu Efes'i 4-2 geçerek, şampiyonluğa ulaşmıştı.

- REKOR ANADOLU EFES'TE

Anadolu Efes, 1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde 13 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

En son 2008-2009'da mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, 8 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.

Ligde daha önce Eczacıbaşı 8, Galatasaray ve İTÜ beşer, Ülker 4, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer, Altınordu ve Muhafızgücü de birer kez şampiyonluk yaşadı.

- YENİLMEZLİK SERİSİNİ 30 MAÇA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan karşısında elde ettiği galibiyetle Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 9. haftada, 4 Aralık 2016'da TOFAŞ deplasmanında yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra normal sezonda oynadığı 21 müsabaka ile play-off'ta yaptığı 9 karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin bileğini 2017 yılında büken bir ekip olmadı.

- BEŞİKTAŞ'I SON 15 MAÇTA DA YENDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Rakibi karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 15 karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe, son 5 yılda rakibiyle 14'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 15 karşılaşmayı kazandı.

- OBRADOVİC'İN, BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Fenerbahçe, söz konusu 15 maçlık serisini yakaladı.

- OBRADOVİC, LİG TARİHİNE GEÇTİ

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi tarihine geçti.

Sırp çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşmasıyla ligde 3 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı antrenör unvanına sahip oldu.

Ligde en fazla şampiyon olan başantrenör unvanı ise 7 kezle efsane isim Aydın Siyavuş'a ait.