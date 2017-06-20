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Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 23:22 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 00:12
Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu

Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası 2. tur karşılaşmasında Yunanistan, Rusya'yı 62-58 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu.

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Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu
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