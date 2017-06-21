Beşiktaşlı genç voleybolcu Miray Hatun, ABD yolcusu

Spor kariyerine 9 yaşında Yeşilyurt Spor Kulübünde başlayan 2000 doğumlu başarılı libero, sonrasında Galatasaray forması ile altyapı kategorilerinde Türkiye çapında dereceler elde etti. Galatasaray'daki kariyerinden sonra, bir diğer dev Beşiktaş'a imza atan Miray Hatun, son 3 yılını siyah beyazlı forma ile geçirdi.

Sezon içerisinde gösterdiği başarılı performans ve bireysel istatistikler ile Avrupa'nın yetenek avcılarının yanı sıra, ABD'nin elit liselerinin radarına giren 17 yaşındaki genç yetenek, Amerika Birleşik Devletlerinin Utah eyaletinde bulunan Layton Christian Academy'den tam burs elde etti.

"AMACIM, ÜLKEMİN BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRMAK"

Eylül ayından itibaren eğitim ve spor yaşamını ABD'de sürdürecek olan Miray Hatun, konu ile ilgili olarak, "Amerika'daki genç oyuncularla rekabet içerisine girecek olmaktan ve eğitim yaşamımı orada sürdürecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Benim gibi genç bir sporcunun ispatlayacağı çok şey olacak. En önemli hedeflerimden birisi ülkemin bayrağını Amerika'da gururla dalgalandırmak olacak. Yurt dışı sürecim gündeme geldiği andan itibaren beni sürekli destekleyen ailem başta olmak üzere, bu serüvenin her aşamasında benimle ilgilenen ABB International Academy ve kurucusu Kaan Onat Kalkan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

