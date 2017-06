Dünyanın en büyük kadın basket takımı olacağız

Dünya sıralamasında şu an 7'nciyiz. 2 maç kaybedip, aşağı düşebilirsiniz ancak biz artık kırılma noktasındayız... Ya kırılıp; aşağı gideceğiz ya da direnerek; yukarı çıkacağız... Bu ekibe büyük sorumluluk düşüyor.Ben dünyanın en büyük kadın basketbol takımı olacağımızı görüyorum. Dünyadaki bütün takımları görme şansım oldu. Çok küçük dokunuşla çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.Çekya'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nu üçte üç yaparak zirvede tamamlayan ve bugün Yunanistan ile kritik çeyrek final mücadelesine çıkacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımımızda, başarının mimarlarından başantrenör Ekrem Memnun ile şampiyonayı konuştuk...Turnuvanın ilk maçları genelde çok zor olur, önemli maçlardı bizim için. Oyunun tamamını kontrol ettik. Top kayıplarından dolayı basit sayılar verdik ama geneline bakınca, çok yaklaşmalarına izin vermedik.Grup aşamasını kazasız belasız, sakatlık yaşamadan lider bitirdik.Savaşçı ve mücadeleci bir takım. Ama biz bu şampiyonaya rakiplerimizden daha çok çalışarak geldik. İyi bir enerjimiz var. Bütün gücümüz ile sahada olacağız ve gerekeni yapacağız.Ben kadın-erkek diye bakmıyorum hiçbir zaman. Neticede bir oyun var, kuralları belli, takım düzeni var.Onun dışında erkeklerin atletizmi daha iyi oluyor, daha kuvvetliler, daha çabuk hareket ediyorlar. Kadınlarda daha çok konuşmak, anlatmak gerekiyor. Aynı şekilde onları çok iyi dinlemek gerekiyor. Erkeklerde o kadar konuşmaya gerek kalmıyor. Aradaki farkın iletişimle ilgili olduğunu düşünüyorum.Hiyerarşik bir düzen var, iş disiplinimizin olması lazım ama bu askeri disiplin değil. Hepimiz buraya gelirken bir söz verip geldik, o sözün arkasında durmamız gerekli. Bir sebepten dolayı hata yapabilirsiniz ama dikkatsizlikten, konsantrasyonsuzluktan bir şeyler yapmamak kabul edilemez. Benim için de oyuncular için de. Çalışma kültürü budur. Ben gittiğim her yerde bir kültür yaratmak istiyorum, metodum bu. Kişisel sorun asla olmaz.Bizim ülkenin milli takımı diğer ülkelerden farklı. Oyuncularımızın tamamı Türkiye Ligi'nde oynuyor. Hepsi birbirine rakip takımlar. Biz rakiplerden bir takım oluşturuyoruz ama onlar takımdaşlık eğitimini o kadar iyi alıp gelmişler ki buraya, herhangi bir sorun çıkmıyor. Öyle olmayanları biz mümkün olduğunca barındırmıyoruz zaten burada. Takımdaşlık eğitimini iyi alanlar zaten hemen adapte oluyor takıma ve o rolün yıldızı olmak istiyor. Ufak tefek sıkıntılar elbette oluyor ama bunlar asla takıma zarar verecek şeyler değil. Aklı başında çocuklar, bir kere oyuncuların ahlakından iş sevgilerinden çok memnunum.Bir kere oyuna ilgiyi arttırmak ve oyun kalitesini yukarı çekmek gerek. Kaliteli oyun oynayabilmek için kaliteli oyuncuya ihtiyaç var.. Doğru çocukların seçildiğini düşünüyorum. Ama yeterli sayıda daha fazla çocuk üretebiliyor muyuz onu bilmiyorum... İlgilenen oyuncunun sayısını artırmamız gerekli. Bunun için de idoller çıkarmamız gerek.Her şeyden önemlisi bu kafada yönetici gerekli. Ben bu kafada altyapıya önem veren yönetici sayısının yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu konular düzeldi mi biz zaten başarılı bir ülkeyiz.Bu ekibe büyük sorumluluk düşüyor. Çok parlak altyapı oyuncularımız olduğunu görüyorum, onlara parlayabileceği ortamı hazırlama görevi antrenörlere, kulüplere ve idarecilere düşüyor. Ben dünyanın en büyük kadın basketbol takımı olacağımızı görüyorum. Dünyadaki bütün takımları görme şansım oldu. Çok küçük dokunuşla çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.A Milli Takımımızın iki önemli oyuncusu Cansu Köksal ve Şaziye İvegin Üner, SABAH'a şampiyona ve milli takımı değerlendirdi:Mutluyuz. Grup aşamasında aldığımız üç galibiyet bizim için oldukça önemliydi... Grupta en çok zorlanacağımızı düşündüğümüz takım İtalya'ydı ama galibiyetle, enerjik bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hepimiz bayrak, vatan, ülkemiz için buradayız. İnanılmaz bir enerji var burada. Çok güzel bir yıl olacak hepimiz için. Şimdi sırada Yunanistan var... Maçtan galip ayrılacağımıza inanıyoruz.Çok otoriter, çok bağırır ama bambaşka bir antrenördür. Zaten ben, Ekrem hocanın koçluğuna hayranlık duyuyorum.Bizler bazı kişileri örnek alarak başladık bu işe. Ben altyapıya Fenerbahçe'de başladım. Nevriye Yılmaz'larla büyüdüm, Esmeray Tunç benim çok örnek aldığım isimdi. Biz hep birilerini örnek alarak devam ettik, bizi hep birileri itekledi... İnşallah biz de basketbola ilginin artması için iyi örnek oluruz kardeşlerimize. Ekrem hocanın da dediği gibi daha çok idol çıkması gerekli diye düşünüyorum.İlk maçlar hep zor geçer ama bizim için çok iyi geçti. Arka arkaya galibiyetler aldık ve lider tamamladık grubu. Bu turnuvaya ne kadar konsantre olduğumuzu gösteriyor.Tabii ki çok farklı... Bizi seven, destekleyen Türklerin pozitif enerjisini biz her yerden alabiliyoruz. Ama burada başka bir seyirci var, onların coşkusu da güzel ama Türkiye'de oynadığımız seyirci yok burada.Burada hepimizin tek bir hedefi var, evet karşı karşıya oynadık ama o sezon bitince o orada kalıyor. Hatta maç bittiğinde orada kalıyor. Biz burada el ele kenetlenerek bayrağımız için bir yarışa giriyoruz. Bu formada kesinlikle kincilik olamaz.Arkadaşımız Funda Karayel'e konuşan Koç Ekrem Memnun, turnuvadan madalyayla döneceklerine inandıklarını belirterek, "Oyuncularım madalyanın nasıl kazanıldığını çok iyi biliyor. Neyimiz var neyimiz yok, kazanmak için sahaya yansıtacağız" dedi.