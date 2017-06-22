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Türkiye'nin rakibi Slovakya oldu

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 23:45 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 23:51
Türkiye'nin rakibi Slovakya oldu

Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa, Slovakya'yı 67-40 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Yunanistan'ın rakibi oldu.

Bu sonuçla birlikte çeyrek finalde mağlup olan 4 takım arasında Dünya Şampiyonası'na katılmak için oynanacak olan klasman maçlarında da eşleşmeler belli oldu. Yunanistan'a yenilerek madalya şansını kaybeden Türkiye'nin rakibi Slovakya olacak. Diğer maçta ise Letonya ile İtalya kozlarını paylaşacak.

İLK 5 DEĞİL, İLK 6 GİDECEK
Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan İspanya'nın yarı finale yükselmesinin ardından turnuvanın 6.'sı da şampiyonaya gitme hakkı kazanacak. Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'na katılması için, Slovakya'yı mağlup etmesi yeterli olacak.

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Türkiye'nin rakibi Slovakya oldu
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