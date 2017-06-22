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Westermann CSKA Moskova'da!

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 12:15
Westermann CSKA Moskova'da!

Geçen sezon Zalgiris forması giyen Fransız basketbolcu, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla 1+1 yıllığına anlaştı.

Geçen sezon Litvanya'nın Zalgiris takımında oynayan Fransız basketbolcu Leo Westermann, Rus ekibi CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcuyla biri opsiyon olmak üzere 2 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında bilgi paylaşılmadı.

2016-2017 sezonunu Zalgiris'te geçiren Westermann, takımıyla THY Avrupa Ligi'nde 30 maça çıkıp 8,2 sayı, 3,2 ribaunt ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Westermann, CSKA Moskova'nın Will Clyburn'ün ardından ikinci transferi oldu.

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Westermann CSKA Moskova'da!
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