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Sloukas ve Barış Fenerbahçe'de kaldı

Giriş Tarihi: 23.6.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 17:46
Sloukas ve Barış Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe, Kostas Sloukas ve Barış Hersek'in sözleşmelerini uzattı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda prensipte anlaştık.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın geride bıraktığı tarihi sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan oyuncularımızdan Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacaktır.

Her iki oyuncumuza da yeni anlaşmalarının hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamalarını temenni ederiz."

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Sloukas ve Barış Fenerbahçe'de kaldı
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