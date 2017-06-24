1 numara gaf

NBA'de 2017 seçmelerinde beklenen oldu ve Philadelphia 76ers ilk sıradan Markelle Fultz
'u seçti. Gecenin olayları ise Fultz'un sosyal medyada yaptığı paylaşım ve Chicago Bulls ile Minnesota Timberwolves arasındaki takastı...
Boston Celtics'le yaptığı takas sonrası 1 numara seçim hakkını elde eden 76ers, geçtiğimiz yıl da Ben Simmons'ı 1 numaradan seçmişti. Geçtiğimiz yılı NCAA ekibi Washington'da geçiren Fultz, 23.2 sayı-5.7 ribaunt- 5.9 asist ortalamasıyla oynamıştı. 1.95'lik oyun kurucu, skorer kimliği, savunması ve yüksek oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Ancak yıldız adayının hesabından seçimini duyuruşu küçük çaplı skandala sebep oldu. Seçmeler öncesinden sponsoru tarafından verilen ve takım ile şehir adları henüz belli olmadığı için x olarak yazılan şablonu değiştirmeden paylaşan Fultz, sosyal medyada alay konusu olurken, ABD'li oyun kurucu paylaşımını hesabından kaldırmadı.
Tembel Fultz örnek olarak verilen mesaja şehir ve takım isimlerini eklemedi.
BUTLER BOMBASI
Los Angeles Lakers, ikinci sıradan Lonzo Ball'u seçti. Babası LaVar Ball'ın çıkışları sebebiyle seçmelerin en çok konuşulan ismi olan Ball, UCLA formasıyla sezonu 14.6 sayı-6 ribaunt-7.6 asist ortalamasıyla oynadı. Ball, oyun görüşü ve pas yeteneğiyle öne çıkıyor. Seçme öncesi ise Chicago Bulls ile Minnesota'nın takası gündeme damga vurdu. Chicago, All Star yıldızı Jimmy Butler'ı Zach Lavine ve Kris Dunn'ın yanı sıra yedinci sıra seçim hakkı ile Minnesota'ya gönderdi. Bulls, bu hakkını da 2.13'lük Finli pivot Lauri Markkanen ile kullandı. Gecede hiç bir Türk oyuncu seçilemedi.
ANTRENÖRÜ VERDİ, VERİŞTİRDİ
Jimmy Butler'ın antrenörü Travelle Gaines'in twitter'dan Chicago Bulls'a yönelik mesajı da dikkat çekti. Chicago'nun ligin en kötü organizasyonu olduğunu yazan Gaines, "Onların menajerinden (Gar Forman) daha dürüst uyuşturucu satıcıları tanıdım. O bir yalancı ve bunu herkes biliyor" iddiasında bulundu.
BOGDANOVİC'İN YERİNE JACKSON
Fenerbahçeli taraftarların gözü ise Sacramento Kings'te idi... Sacramento'nun 15'inci sıradan Bogdan Bogdanovic'in pozisyonunda oynayan Justin Jackson'ı seçmesi ve üç hakkını da 1-2-3 numaralı pozisyonlardan yana kullanması dikkat çekti. Kings'in bu tercihleri, Bogdanovic'in kalması açısından Fenerbahçe taraftarları arasında umut verici bir gelişme oldu.
İŞTE İLK 10 SEÇİM
1. Philadelphia 76ers Markelle Fultz Guard
2. L.A.Lakers Lonzo Ball Guard
3. Boston Celtics Jayson Tatum Forvet
4. Phoenix Suns Josh Jackson Forvet
5. Sacramento Kings De'Aaron Fox Guard
6.Orlando Magic Jonathan Isaac Forvet
7.Chicago Bulls Lauri Markkanen Uzun forvet
8.N.Y.Knicks Frank Ntilikina Guard
9.Dallas Mavericks Dennis Smith Jr. Guard
10.Portland Trail Blazers Zach Collins Pivot