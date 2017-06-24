"Potanın Perileri" 2018 Dünya Kupası'nda

Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde karşılaştığı Slovakya'yı 72-56 yenerek, önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Turnuvada ilk 6'da olması kesinleşen ve gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde eden Milli Takım, yarın beşincilik maçında TSİ 16.00'ta Slovakya ile karşılaşacak.

Slovakya ise 7'incilik maçında yarın TSİ 13.30'da İtalya ile mücadele edecek.

Karşılaşmaya Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 7-4 önde geçti. Pota altını etkili kullanan ay-yıldızlı ekip, ilk çeyreği 16-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altından sayılar bulan Milli Takım, Cansu Köksal'ın da 3 sayı çizgisinin gerisinde bulduğu isabetle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı. 25-9. Alan savunması karşısında zorlanan Milli Takım'ın temposu bu dakikadan sonra oldukça düştü. Etkili savunmasını hücuma da yansıtan Slovakya, farkı eritmeyi başardı ve Türkiye soyunma odasına 32-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Işıl Alben ve Hollingsvorth'le sayılar bulan Türkiye, 23. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 43-31. Bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen elinde bulunduran ve 28. dakikada farkı 20'ye (57-37) çıkaran ay-yıldızlı ekip, final periyoduna 57-39 üstün girdi.

Final periyodunda rakibini maça ortak etmeyen Türkiye, sahadan 72-56 galip ayrılarak, 2018 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Salon: Prag O2 Arena



Hakemler: Yohan Rosso xx, Tanel Suslov xx, Maj Kazuko Forsberg xx



Türkiye: Pelin xx, Ayşe xx, Olcay xx 3, Birsel xxx 7, Bahar x, Işıl xxx 15, Tuğçe xxx 15, Hollingsworth xxx 20, Şaziye xx 5, Tilbe xx 2, Cansu xxx 5, Esra xx



Slovakya: Mikulasikova x 2, Remenarova x 2, Zirkova x 3, Dudasova x, Oroszova xx 6, Balintova xxx 12, Jurcenkova xx 8, Ruzickova x 8, Vynuchalova xx 9, Kovacikova x, Slamova x 6



1. periyot: 16-9 (Türkiye lehine)



Devre: 32-28 (Türkiye lehine)



3. periyot: 57-39 (Türkiye lehine)

TÜRKİYE, 2. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde ikinci kez Dünya Şampiyonası'nda yer alacak.

Türkiye'de 2014'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ay-yıldızlı ekip, söz konusu şampiyonada 4. olmuştu.

BAHAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk periyot oynanırken rakip oyuncunun diz darbesiyle yerde kalan Bahar Çağlar oyuna devam edemedi. Milli takımın sağlık ekibi tarafından ilk tedavisi yapılan ve sedyeyle sahadan çıkarılan Bahar, bir süre müşahede altında tutuldu. Baş dönmesi olduğu öğrenilen milli oyuncu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.