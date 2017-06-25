Hidayet Türkoğlu'ndan bayram tebriği

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan mesaj şöyle:

"Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi değerlerin daha da fazla anlam bulduğu bir Ramazan Bayramını idrak ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Ramazan Bayramı'na tüm kategorilerdeki milli takımlarımızın bizlere bayram sevinci yaşatmak için verdikleri mücadelenin gururu ile giriyoruz. Yaz dönemi boyunca hemen her kategoride mücadele edecek Ay Yıldızlılarımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma sürecinde bulunuyor.

Başta Türk Basketbolunun ve sporunun bugünlere gelmesinde; sporcuların yetişme sürecinde her türlü sabrı göstererek emek veren değerli ailelerimiz başta olmak üzere; basketbol camiamızın tüm mensuplarının ve yakınlarının, kulüplerimizin, oyuncularımızın, teknik ve idari kadroların, hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarının ve tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."