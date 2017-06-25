Türkiye Avrupa beşincisi oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa beşincisi oldu.

Yüksek tempoda başlayan karşılaşmada Türkiye, Cansu Köksal ve Işıl Alben'in hücumdaki iyi performansıyla ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Milli Takım, ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte kenardan gelen Olcay Çakır Turgut ve Pelin Derya Bilgiç'in yönlendirdiği hücumlarla farkı açmaya başlayan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikayı 31-23 önde bitirdi. Hollingsvorth'ün pota altından bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere (23-36) taşıyan Milli Takım, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı 18'e (27-45) çıkaran Türkiye karşısında Steinberga'yla etkili olan Belarus, 25. dakikada farkı 9'a düşürdü: 38-47. Ay-yıldızlı takım, final periyoduna 55-46 önde girdi.

Final periyodunda Hollingsvorth'le boyalı alandan sayılar üreten A Milli Takım, 32. dakikada farkı 15'e kadar yükseltti: 46-61. Letonya'nın maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, sahadan 72-63 galip ayrılarak Avrupa beşinciliğini elde etti.

Letonya ise Avrupa Şampiyonası'nı altıncı olarak tamamladı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Milli Takım'da 24 sayı atan Quanitra Hollingsvorth oldu. Letonya'da ise Aneta Steinberga'nın 16 sayısı galibiyet için yetmedi.

Salon: Prag Arena

Hakemler: Olona Kucerova (Çekya), Andrada Csender (Romanya), Gellert Kapitany (Macaristan)

Letonya: Jakobsone, Kreslina, Melnbarde 11, Putnina 2, Brumermane 6, Strautmane 2, Steinberga 16, Krastina 4, Vitola 7, Laksa 15

Türkiye: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Işıl Alben 9, Cansu Köksal 10, Tuğçe Canıtez 6, Hollingsvorth 24, Pelin Derya Bilgiç 6, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 5, Şaziye İvegin Üner 2, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 12-18

Devre: 27-43

3. Periyot: 46-55