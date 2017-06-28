Fenerbahçe'ye Bogdanoviç'ten kötü haber!

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

Sırp basını, Bogdan Bogdanoviç'in NBA takımı Sacramento Kings ile 3 yıllık kontrat yaptığını ileri sürdü. Sacramento'nun 3 yıl için yıldız oyuncuya 30 milyon dolar '105 milyon TL) ödeyeceği duyuruldu.

Sırp medyasından Kurir'in haberine göre, Bogdanoviç hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne uçarak yeni sözleşmesini imzalayacak. Bogdanoviç, şampiyonluk kutlamalarında kendisine yöneltilen sorulara yanıt olarak, "Kararımı ay sonunda vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

24 yaşındaki Bogdanoviç, üç sezondur Fenerbahçe formasını terletiyordu. Fenerbahçe'de birkaç pozisyonda birden oynayabilen yıldız basketbolcu, son Euroleague şampiyonluğunda önemli katkılarda bulunmuştu.

Bogdanoviç, sezon bittikten sonra ülkesine geri dönmüş ve Belgrad'daki basketbol kampında genç basketbolculara eğitim vermeye başlamıştı. (Fanatik)