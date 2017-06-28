Vidmar'dan 2 yıllık imza

Banvit Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Slovenya Milli Takımı oyuncusu Vidmar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Takım kaptanı Vidmar'ın, geride kalan sezonda kulüp tarihinde ilk kez kazanılan Türkiye Kupası başarısında büyük pay sahibi olduğu, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de takımıyla final oynama başarısı gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 2,10 metre boyunda ve 29 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 9,4 sayı, 4,6 ribaunt ortalamalarıyla oynarken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10,9 sayı ve 5,6 ribaunt ortalamasıyla mücadele ettiği belirtildi.