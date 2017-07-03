Sinan Güler resmen Fenerbahçe'de

Sinan Güler, resmen Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Sinan Güler ile güçlendiriyor.

1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

Sinan Güler'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Sinan Güler, Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili bir açıklama yayınladı pic.twitter.com/hXLLdMwUhE — Sabah Spor (@sabahspor1) July 3, 2017

SİNAN GÜLER KİMDİR?

8 Kasım 1983'te İstanbul'da dünyaya gelen Sinan Güler, ülkemizde üst seviyede ilk olarak Beşiktaş formasıyla 2000-2001 sezonunda boy gösterdi. Ardından eğitimi için Amerika'nın yolunu tutan ve basketbol yaşantısına da burada devam eden Sinan Güler, 2002-2006 yılları arasında Salt Lake City ve Carroll College formaları giydi.

Üniversite yıllarından sonra Türkiye'ye geri dönen Sinan Güler, 2006-2007'de Darüşşafaka, 2007-2008 sezonunda da Beşiktaş formalarıyla mücadele etti.

2008 yazında Anadolu Efes'e transfer olan başarılı oyuncu, 2013 yazına kadar bu ekibin formasını giydi. 2013'te Galatasaray'a geçen Güler, son dört sezonunu burada geçirdi.

Başarılı oyuncu, son Euroleague sezonunu 10.5 sayı, 5.6 asist, 2.8 ribaund, 1.3 top çalma ve 10.9 verimlilik puanı istatistikleriyle noktalarken, ligimizde de 11.8 sayı, 4.7 asist, 4.0 ribaund, 1.6 top çalma ortalamaları yakaladı.

Sinan Güler, 400'den fazla maça çıktığı Basketbol Süper Ligi'nde 2500 sayı ve 1000 ribaund barajlarını da aştı.

Sinan Güler, Fenerbahçe ile oynanan bir maçta Zisis'le çarpışmış, başı yarılan oyuncu Zisis'le tokalaşırken Obra tarafından alkışlanmıştı pic.twitter.com/65LFqM5knj — Sabah Spor (@sabahspor1) July 3, 2017

Güler, ligimiz ve Avrupa kupalarındaki tecrübelerinin yanı sıra, Milli Takımımızda da uzun süredir başarıyla forma giyiyor. Milli Takımımız ile son olarak 2016 Olimpiyat Elemeleri'nde boy gösteren Sinan Güler, maç başına 7.7 sayı, 2.0 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı. Sinan, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da 7.7 sayı, 2.3 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

Sinan Güler, her iki guard pozisyonunda da başarıyla forma giyebiliyor. Sinan Güler'in oyununun en önemli özellikleri arasında atletizmi ve şutör özelliğinin yanı sıra saha görüşü ve savunma performansı yer alıyor. Geçtiğimiz sezon maç başına yakaladığı 5.6 asist ortalamasıyla birlikte Euroleague'in bu alanda en iyi isimlerinden biri olan Sinan, ligimizde de 4.75 asist ortalaması yakaladı ve bu alandaki en değerli oyunculardan biri oldu.