Avrupa Kupası'nda kuralar çekildi

Kura çekimine geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Galatasaray Odeabank birinci, Darüşşafaka ikinci torbadan katılırken, Tofaş üçüncü torbadan kuraya giriş yaptı.
Kura çekiminin sonunda Darüşşafaka A Grubu, Galatasaray Odeabank B Grubu ve Tofaş D Grubu'nda yer aldı.
Grupların dağılımı şu şekilde;
A GRUBU
Unics Kazan
Darüşşafaka
Cedevita Zagreb
FIAT Turin
Morabanc Andorra La Vella
Levallois Metropolitans
B GRUBU
Galatasaray Odeabank
Bayern Munich
Hapoel Bank Yahav Jerusalem
Grissin Bon Reggio Emilia
Lietkabelis Panevezys
Buducnost VOLI Podgorica
C GRUBU
Lokomotiv Kuban Krasnodar
ALBA Berlin
Lietuvos Rytas Vilnius
RETAbet Bilbao Basket
Limoges CSP
Partizan NIS Belgrade
D GRUBU
Herbalife Gran Canaria Las Palmas
Zenit St. Petersburg
Tofaş Bursa
Dolomiti Energia Trento
Ratiopharm Ulm
ASVEL Villeurbanne