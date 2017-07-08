İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Nicolo Melli!

İtalyan basketbolcu Nicolo Melli, 2019-2020 sezonuna kadar Fenerbahçe Doğuş ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli takım transferi resmi sitesinden duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nicolo Melli'nin basketbol kariyeri ve oyuncu özellikleri...

Nicolo Melli kimdir?

26 Ocak 1991 tarihinde Reggio Emilia'da dünyaya gelen Nicolo Melli, 2005 yılında altyapı takımlarında başladığı kariyerindeki ilk profesyonel imzasını Reggio Emilia takımı için attı. 2007 yazında İtalya U16 Milli Takımı ile başarılı bir turnuva geçiren Melli, İtalya'nın beşinci sırada bitirdiği turnuvada yakaladığı 13.1 sayı, 9.8 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Reggio Emilia formasıyla 2007-2008 sezonunda 33 maça çıkan Melli, 2008 yazında da İtalya U18 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi ve 9.5 sayı, 6.4 ribaund, 1.4 asist istatistikleri yakaladı.

Nicolo Melli'nin profesyonel kariyeri, 2007-2010 yılları arasında Reggio Emilia'da devam etti. Özellikle 2009-2010 sezonunda Reggio Emilia ile gösterdiği başarılı performans, Melli'yi Armani Jeans Milano takımına taşıdı. 2010'da bu takıma transfer olan Melli, aynı sezonun Şubat ayında Scavolini Pesaro'ya kiralık olarak geçti.

2011'de İtalya U20 Milli Takımı ile bir başarılı Avrupa Şampiyonası daha yaşayan Melli, bu turnuvayı da 10.1 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 asist istatistikleri ile bitirdi.

Milano formasıyla 2010'dan itibaren Euroleague'de de forma giymeye başlayan Melli, 2010-2015 yılları arasında bu takımın formasıyla mücadele etmeye devam etti. Bu süreçte İtalya Milli Takımı'nın da önemli bir parçası haline gelen İtalyan yıldız, ilk yurt dışı tecrübesi için 2015 yazında Almanya'nın yolunu tuttu.

2015'te Brose Bamberg ile sözleşme imzalayan Nicolo Melli, Andrea Trinchieri yönetimindeki Alman ekibinde ilk sezonunda Euroleague'de 23 maça çıktı ve 9.2 sayı (%45.3 üç sayı), 6.5 ribaund, 2.7 asist istatistikleri yakaladı. Almanya Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan Melli, bu organizasyonu da 9.4 sayı, 5.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla bitirdi. Melli, takımının Almanya Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

2016-2017 sezonu, Melli'nin kariyeri için önemli bir yere sahipti. Bamberg formasıyla Euroleague'de 30 maça çıkan Melli, yakaladığı 11.5 sayı (%53.5 iki sayı, %43.4 üç sayı), 7.4 ribaund, 2.3 asist ve 16.9 verimlilik puanı ortalamasıyla birlikte harika bir sezon geçirdi. Melli'nin bu performansı kendisinin Euroleague'in en iyi ikinci beşine seçilmesini de sağladı. Melli, aynı sezonda Almanya Ligi'ni de 8.2 sayı, 4.9 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle tamamladı ve takımıyla Almanya Ligi şampiyonluğu başarısını tekrarladı.

İtalyan forvet, 2016-2017 Euroleague sezonunda maç başına 6.1 savunma ribaundu ortalaması yakalayarak bu alanda ligin en iyisi oldu. İtalyan yıldız, 7.4 toplam ribaund ortalamasıyla da Ekpe Udoh'un ardından en Euroleague'in en iyi ikinci ismiydi.

Nicolo Melli, takımı Bamberg'in son iki sezonda oynadığı 54 Euroleague maçının 53'ünde forma giyerek müthiş bir devamlılığa da imza attı. Melli, bu sezon oynanan 30 Euroleague maçına da ilk beşte başladı.

İtalyan uzun forvet, geride bıraktığımız sezonda yakaladığı 16.90 verimlilik puanı ortalamasıyla da bu alan en iyi altıncı isim olarak dikkat çekti.

Başarılı oyuncu, 2016-2017 sezonunda 7 Aralık 2016'da oynanan Maccabi Fox Tel Aviv maçında 27 sayı ve 14 ribaund istatistikleri üreterek 40 verimlilik puanına ulaştı. Bu değer, oyuncumuzun kariyerinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Melli, aynı zamanda bu maçta 14 ribaunduyla birlikte bu alandaki kariyer rekorunu da kırdı.

Nicolo Melli'nin Euroleague'de asist rekoru da bir başka Maccabi maçında geldi. 5 Kasım 2015'te oynanan Bamberg-Maccabi mücadelesinde 10 asist yapan İtalyan oyunu, bu alandaki kariyer rekoruna ulaşmış oldu.

Nicolo Melli, sürelerinin büyük çoğunluğunu uzun forvet pozisyonunda alıyor. İstatistik kağıdının birçok alınan katkıda bulunabilen Melli, özellikle ribauntlardaki hakimiyeti, dış şut tehdidi, çember altındaki etkinliği ve pasör özellikleriyle birlikte hem hücum hem de savunmada büyük bir koz olarak dikkat çekiyor.