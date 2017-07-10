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Micov, EA7 Emporio Armani Milan'da

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.7.2017 18:01
Micov, EA7 Emporio Armani Milan'da

Son üç senede Galatasaray forması giyen Sırp basketbolcu Micov, İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile anlaştı

İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan, son üç senede Galatasaray forması giyen Sırp basketbolcu Vladimir Micov'u kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki skorer oyuncu Micov ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Micov, sarı-kırmızılıların yanı sıra ülkesinde Kızılyıldız ve Partizan, Yunanistan'da Panionios, İspanya'da Caja Laboral, İtalya'da Cantu, Rusya'da CSKA Moskova formaları da giydi.

Galatasaray'da birer lig ve Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan Sırp basketbolcu, geçen sezon takımıyla THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 maçta 11,2 sayı, 3,6 ribaunt, 2,4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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Micov, EA7 Emporio Armani Milan'da
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