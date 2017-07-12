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, LeBron James'in takım arkadaşı oldu!

Giriş Tarihi: 12.7.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 11:41
Cedi Osman, LeBron James'in takım arkadaşı oldu!

Milli basketbolcu Cleveland Cavaliers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Cedi Osman, LeBron James'in takım arkadaşı oldu!
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