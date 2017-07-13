Beşiktaş'tan Bornova'ya transfer oldu

New York Liberty formasıyla WNBA'da sayı kraliçesi olan 31 yaşında ve 1.78 boyundaki yıldız basketbolcu, Türkiye'de daha önce Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe ve ASKİ'de oynadı.



Lig bittikten sonra geçen 1.5 aylık sürede önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Volkan Kebir, "Başta kadın basketbolunda marka olmuş Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu olmak üzere kadromuza istediğimiz transferleri yaptığımız için mutluyuz. Shavonte Zellous aramızda görmek istediğimiz bir isimdi. Amacımıza ulaştık, kadın basketbolu için oldukça önemli bir değer olan başarılı oyuncuyu ailemize kattık" dedi.

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