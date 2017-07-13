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Beşiktaş'tan Bornova'ya transfer oldu

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 12:19
Beşiktaş'tan Bornova'ya transfer oldu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda play off mücadelesi verecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen Bornova Beckerspor, Beşiktaş'tan guard Shavonte Zellous'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

New York Liberty formasıyla WNBA'da sayı kraliçesi olan 31 yaşında ve 1.78 boyundaki yıldız basketbolcu, Türkiye'de daha önce Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe ve ASKİ'de oynadı.

Lig bittikten sonra geçen 1.5 aylık sürede önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Volkan Kebir, "Başta kadın basketbolunda marka olmuş Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu olmak üzere kadromuza istediğimiz transferleri yaptığımız için mutluyuz. Shavonte Zellous aramızda görmek istediğimiz bir isimdi. Amacımıza ulaştık, kadın basketbolu için oldukça önemli bir değer olan başarılı oyuncuyu ailemize kattık" dedi.

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Beşiktaş'tan Bornova'ya transfer oldu
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