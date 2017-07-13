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, 'in ayrıldığını resmen açıkladı

Giriş Tarihi: 13.7.2017 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 10:26
Fenerbahçe, Bogdanovic'in ayrıldığını resmen açıkladı

Doğuş, 'in Sacramento Kings ile anlaştığını resmen açıkladı.

Yapılan duyuruda Sırp yıldız için "Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış , kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Resmi açıklama şöyle;

"2014 yılında transfer olduğu Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan , kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Fenerbahçe, Bogdanovic'in ayrıldığını resmen açıkladı
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