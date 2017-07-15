Ekpe Udoh'tan veda mesajı

ABD'li basketbolcu yayımladığı mesajda, zor bir karar verdiğini belirterek, "Hepinizi çok seviyorum ve Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum son iki yılda çok olgunlaştım. Ancak, benim için ilerlemenin ve kariyerime NBA'de devam etmenin vakti geldi. NBA'de bir daha oynama şansı bana verilecek mi diye düşünmek, son 1-2 yıldır bana yük oluyordu. Şu anda bu fırsatı hayattaki her şeyden çok istediğimi lütfen anlayın. NBA'deki ilk dönemimden daha iyi olmak için çabalayacağım. Dünyanın en iyi liginde oynayabildiğimi ve rekabet edebildiğimi söyleyebilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Udoh, ayrılık kararını basketbolu en üst seviyede oynamak için verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ve Türkiye benim basketbola olan aşkımı alevlendirdi. Hepiniz benim 'ben' olmama yardım ettiniz. Bunun için sonsuza dek minnettarım. Küçüklerim için; lütfen olabileceğiniz en iyi insan olun ve muazzamlık için çabalayın. Kimsenin size bir şeyi yapamayacağınızı söylemesine izin vermeyin. Uzun bir yolu kullanmanız gerekmesine rağmen, en sonunda tüm bunlara değecek. Her sezonun sonunda hepinizi görmek için Türkiye'ye gelmeyi planlıyorum. Futbol maçları, basketbol kampları ve akşam yemekleri zira siz olmadan ben burada olamazdım. Teşekkürler ve hepinizi seviyorum."