Pınar Karşıyaka'da yardımcı antrenörlüğe İnanç Koç getirildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük görevine İnanç Koç getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İnanç Koç'un uzun süre formasını giydiği ve kaptanlık görevinde de bulunduğu Pınar Karşıyaka'ya yardımcı antrenör olarak hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada, İnanç Koç'a yeni kariyerinde birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar dilendi.

Oyunculuk kariyerine Tuborg'da başlayan 38 yaşındaki İnanç Koç, Beşiktaş, Banvit, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve TOFAŞ'ta da mücadele etmişti. Geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giyen tecrübeli oyuncu, Pınar Karşıyaka ile lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.