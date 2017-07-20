Brady Heslip, Trabzonspor Medical Park'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Kanadalı oyuncu Brady Heslip'i transfer ederken, Ozan Anton Odabaşı'nın mukavelesini uzattı.

Bordo-mavililerde Basın Sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kanada Milli Takımı'nın oyun kurucusu, 27 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Brady Heslip ile sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Beşli, geçen sezon kadrolarında bulunan Türk asıllı Finlandiya Milli Takımı oyuncusu, uzun forvet, 21 yaşındaki Ozan Anton Odabaşı'nın mukavelesini de 1 yıl uzattıklarını ifade etti.

Beşli, iki oyuncuya da başarılar diledi.