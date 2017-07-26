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'dan 228 milyon dolarlık imza!

İHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 12:24
James Harden'dan 228 milyon dolarlık imza!

Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, yıldız basketbolcu 'ın sözleşmesini 2022-2023 sezonuna kadar uzattı.

Houston Rockets, yıldızı oyuncu James Harden ile yeni sözleşme imzaladı. Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Harden'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Harden, geçtiğimiz sezon Houston ile toplam 2 bin 356 sayı, 907 asist ve 659 ribaundluk performans sergiledi. 27 yaşındaki basketbolcu, bu sözleşmeyle birlikte 228 milyon Dolar kazanacak.

, 2009 yılında tarafından 3. sıradan draft edildi. Başarılı oyuncu, 2012 yılında Houston Rockets ile anlaştı. Yıldız basketbolcu, 'de 5 kez All-Star seçildi.

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James Harden'dan 228 milyon dolarlık imza!
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