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Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı

İHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 17:14
Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı

CSKA Moskova, takımdaki 35 yaşındaki Rus basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon THY Euroleague'de başarılı olmak isteyen CSKA Moskova, bu kapsamda hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İspanyol oyuncu Sergio Rodriguez'i kadrosuna katan Moskova, iç transferde de takım kaptanı ile nikah tazeledi. Rus ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada Khryapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

35 yaşındaki basketbolcu, 2008 yılından beri CSKA Moskova'da oynuyor. Geride kalan 9 yılda Khryapa, 2 kez THY Euroleeague şampiyonluğu yaşadı.

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Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı
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