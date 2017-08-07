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A Milli Takımı'nda kadro 16'ya düşürüldü

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 17:30
A Milli Basketbol Takımı'nda kadro 16'ya düşürüldü

öncesi ve , aday kadrodan çıkarıldı

2017 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı'nda kadro 16'ya düşürüldü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin D Grubu ile final etabı maçlarına ev sahipliği yapacağı öncesi, kadrosundan ile 'nun çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım'da mevcut kadro şöyle oluştu:

Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Philadelphia 72ers), Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir (Darüşşafaka Doğuş), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, (Fenerbahçe Doğuş), Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Metin Türen (Pınar Karşıyaka), Ömer Faruk Yurtseven (North Carolina State), Semih Erden.

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A Milli Basketbol Takımı'nda kadro 16'ya düşürüldü
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