Banvit'te yeni sezon hazırlıkları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Banvitli oyuncular, yeni sezon öncesi ilk antrenmanı, başantrenör Sasa Filipovski yönetiminde Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yaptı.

Yeni transferler Jake Odum, Adonis Thomas, Angelo Caloiaro ve Can Altıntığ'ın yanı sıra Bandırma Kırmızı kadrosunda bulunan genç oyuncuların da yer aldığı ilk çalışmaya, milli takım kamplarındaki Gasper Vidmar, Damian Kulig ve Tolga Geçim ile izinli olan Tony Taylor katılmadı.

Başantrenör Filipovski, idman öncesi saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezondan beklentilerini dile getirdi.

Kondisyona yönelik antrenman programının ardından basketbolcular iki gruba ayrılarak tek potada şut çalıştı.