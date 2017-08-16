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'te yeni sezon hazırlıkları

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.8.2017 13:42
Banvit'te yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımın ilk antrenmanında, milli takımlarda bulunan Vidmar, Kulig ve Tolga Geçim ile izinli olan Taylor yer almadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından , yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Banvitli oyuncular, yeni sezon öncesi ilk antrenmanı, başantrenör Sasa Filipovski yönetiminde Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yaptı.

Yeni transferler Jake Odum, Adonis Thomas, Angelo Caloiaro ve Can Altıntığ'ın yanı sıra Bandırma Kırmızı kadrosunda bulunan genç oyuncuların da yer aldığı ilk çalışmaya, milli takım kamplarındaki Gasper Vidmar, Damian Kulig ve Tolga Geçim ile izinli olan Tony Taylor katılmadı.

Başantrenör Filipovski, idman öncesi saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezondan beklentilerini dile getirdi.

Kondisyona yönelik antrenman programının ardından basketbolcular iki gruba ayrılarak tek potada şut çalıştı.

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Banvit'te yeni sezon hazırlıkları
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